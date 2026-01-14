Resurskoordinator inom barn och unga
2026-01-14
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Som resurskoordinator på rekrytering och matchning har vi ett brett uppdrag. Uppdraget sträcker sig både över barn och unga samt vuxna upp till ca 65 år. I rollen arbetar du med att matcha rätt insatser till barn och unga samt vuxna, insatserna vi matchar till är inom öppenvården och dygnsvård på HVB, LSS/psykiatriboenden, skyddsplaceringar mm.f
Tjänsten handlar också om att vara med i upphandlingar och vara en referens kring vad det är som ska upphandlas. I arbetet ingår även förhandlingar och avtalsskrivning. Som resurskoordinator kommer du också till en del att jobba i akuta ärenden/lösningar.
I rollen samverkar du mycket med socialsekreterare inom utredning och uppföljningsgrupperna inom förvaltningen. Samverkan sker också nära förvaltningens utförare men även med många externa utförare
Din arbetsplats
Som resurskoordinator arbetar du utifrån de mål som social- och omsorgsnämnden beslutat om. Nämndens verksamhet ska genomsyras av professionellt bemötande och god tillgänglighet. Myndighetsutövningen ska ske rättssäkert och effektivt. Arbetet kräver stor flexibilitet och erfarenhet då behoven ser olika ut utifrån individens förutsättningar och arbete med olika målgrupper.
Socialförvaltningen består av avdelningarna Barn och unga (0-20 år), Vuxna, Nära socialtjänst och LSS. Avdelningen Barn och unga består av fyra Utrednings- och uppföljningsgrupper, Rekrytering och matchning samt utförarverksamhet inom öppenvård och stödboende.
Vill du veta mer om avdelningen Barn och Unga som arbetsgivare, kan du läsa mer här: https://www.linkoping.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/socialt-arbete
På enheten Rekrytering och matchning arbetar det 5 resurskoordinatorer, 13 socialsekreterare, Frivilligcentrum samt 2 familjehemskonsulenter och inom enheten finns också en enhetssamordnare.
Arbetstiderna är måndag-fredag, 07:50-17:00 med flextidsavtal och du sitter på Drottninggatan 45.
Du som söker
Vi ser att du har minst en 3 årig eftergymnasial utbildning, exempelvis inom beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig. Du har även god arbetslivserfarenhet av social vård, exempelvis på skyddsboende, inom psykiatri, öppen vård, HVB-hem eller erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen barn och/eller vuxna.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift då tjänsten innebär interna och externa kontakter med tillhörande dokumentation
För att lyckas i rollen som resurskoordinator är du lugn, stabil och ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Arbetsdagen kan snabbt förändras och därmed har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och har förmågan att förändra ditt synsätt. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett adekvat sätt och du arbetar bra med andra människor där du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och är bra på att skapa kontakter och underhålla relationer.
