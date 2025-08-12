Resursenhetschef
Lessebo kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Lessebo Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lessebo
2025-08-12
, Emmaboda
, Tingsryd
, Växjö
, Nybro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lessebo kommun, Socialförvaltningen i Lessebo
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad i vardagen även när förändring sker i organisationen? I Lessebo kommun söker vi nu en resursenhetschef som med tryggt ledarskap och stort engagemang säkerställer kontinuitet och kvalitet i vård och omsorg. Rollen innebär att du snabbt och smidigt kliver in vid vakanser eller chefsbyten och samtidigt skapar trygghet och kontinuitet för verksamheten.
Ditt uppdrag sträcker sig från budget- och personalansvar inom äldreomsorg och funktionsstöd till att organisera, planera och genomföra verksamheten enligt gällande lagstiftning såsom LSS och SoL. Du är operativt närvarande, leder medarbetare med stödjande och inspirerande insatser och ser till att det dagliga arbetet fortsätter utan att wobbla vid förändringar. I ditt ansvar ingår även tjänstgöring som chef i beredskap enligt ett rullande schema och att tillsammans med övriga enhetschefer i ledningsgruppen driva kvalitetsutveckling och gemensamma strategier.
Vi tror att du har akademiska meriter eller motsvarande utbildning och gedigen erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg. Du är väl insatt i SoL och LSS, strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att kommunicera i både stora och små sammanhang. Du gillar att stötta medarbetare, engagera genom tydlighet och ansvar samt att forma en god arbetsmiljö där både brukare och personal ges möjlighet att utvecklas.
I Lessebo kommun blir du en central del i ett team av engagerade chefer där tillit, utveckling och samverkan är grunden i allt vi gör. Här får du en varierande och betydelsefull roll, där varje dag bjuder på nya utmaningar att påverka verkligheten positivt, nära både medarbetare och verksamheten.
Är du den stabila och drivna ledare vi söker? Ta chansen att göra skillnad sök tjänsten redan idag!Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen som är lämplig för uppdraget som exempelvis socionom, beteendevetare eller annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har tidigare erfarenhet som chef inom vård och omsorg och det är meriterande om du har erfarenhet som chef inom både funktionsstöd och äldreomsorg.
Som enhetschef har du förmågan att utifrån helhetssyn ta initiativ och engagera och motivera dina medarbetare till att arbeta mot uppsatta mål på ett kvalitativt sätt. Du är kreativ och har tankar och idéer om utveckling i en föränderlig verksamhet. Ditt ledarskap är väl utvecklat och i din chefsroll är du handlingskraftig, tydlig och beslutsam.
I Lessebo kommun har vi en ledaridé som bygger på tillitsbaserat ledarskap, ett ledarskap som tagits fram utifrån vår värdegrund som bygger på ansvar, respekt, tillit, tydlighet och utveckling. Som person är du därför lyhörd och bemöter brukare, anhöriga/företrädare och medarbetare på ett sätt som skapar förtroende. Du är prestigelös och har god förmåga att samverka både internt och externt. Du har god självkännedom, en öppenhet för att skapa delaktighet samt en förmåga att planera, organisera, leda, förändra och ta beslut för verksamhetens utveckling. Tillsammans med medarbetarna verkar du för en god arbetsmiljö och för utveckling av nya arbetsformer för att möta framtidens krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort B samt tillgång till bil är ett krav. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har goda kunskaper i Officepaketet.
Rekrytering kommer att ske löpande.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C270629". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lessebo kommun
(org.nr 212000-0613) Arbetsplats
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef för vård och omsorg
Johan Strand Johan.strand@lessebo.se 0478-125 88 Jobbnummer
9453709