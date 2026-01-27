Resurs till Myrans förskola
2026-01-27
Beskrivning av verksamheten
Myranskolan är en F-6-skola med cirka 150 elever samt fritidshemsverksamhet, belägen i Koskullskulle. På skolan arbetar undervisningsansvariga lärare och klassmentorer som tillsammans ansvarar för elevernas kunskapsutveckling, trygghet och sociala sammanhang. Fritidshemmet kompletterar skolans undervisning och erbjuder en meningsfull fritid där elevernas intressen, delaktighet och olika uttrycksformer står i fokus. På skolan finns även speciallärare, skolkurator och skolsköterska som arbetar i team för att skapa goda och tillgängliga lärmiljöer för alla elever.Dina arbetsuppgifter
Som resursperson är du en del av skolans elevnära arbete och följer en klass i årskurserna fsk -6 under skoldagen. Du arbetar i nära samarbete med lärare och övrig personal för att skapa trygghet, trivsel och studiero samt bidra till en tillgänglig lärmiljö där elever ges förutsättningar att utvecklas och nå sin fulla potential.
Uppdraget innebär att:
vara en aktiv resurs i klassrummet och på fritidshemmet
ge stöd till elever i behov av extra anpassningar i undervisning och sociala situationer
bidra till struktur, förutsägbarhet och tydlighet i skoldagen
stödja elever vid raster, förflyttningar och gemensamma aktiviteter
samverka med vårdnadshavare i frågor som rör elevens skolsituation, i dialog med ansvarig lärare
medverka i dokumentation kopplad till skolans arbete med normer och värden
I uppdraget ingår även arbete i fritidshemmet före och efter skoldagen samt att vid behov vikariera vid personals frånvaro.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
lägst gymnasieexamen, gärna med utbildning inom barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande
erfarenhet av arbete med barn och unga i skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet
god förståelse för skolans värdegrund samt arbete med trygghet, relationer och grupprocesser
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra stöd, exempelvis inom NPF
erfarenhet av att arbeta i tillgängliga lärmiljöer eller med elever med medicinska eller fysiska behov
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Du är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot elever, kollegor och vårdnadshavare. Du arbetar självständigt, tar initiativ och har god kommunikativ förmåga samt behärskar svenska i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur polisens belastningsregister är ett krav.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad anställning 6 månader med möjlighet till förlängning.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Upplysningar
Rektor Eva Hedlund 0970 818972
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 8078
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, gallivare@sverigeslarare.se
Ersättning
individuell lönesättning
