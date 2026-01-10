Resurs/stödassistent åt barn
2026-01-10
Vi är en liten förskoleenhet på Högbergsgatan 48 i hjärtat av Södermalm. Förskolan har plats för 30 barn och 6+1 pedagoger. Hos oss finns två åldersindelade grupper; yngre och äldre, och vi söker nu en resurs åt ett barn i gruppen.
Vi söker dig trygga, lyhörda och engagerade person som kan ge individuellt stöd till ett barn i vardagen. Uppdraget innebär att skapa struktur, trygghet, och förutsägbarhet samt att stötta barnet i vardagliga, sociala situationer, lärande och dagliga aktiviteter utifrån barnets behov. Arbetet sker i nära samarbete med vårdnadshavare och övrig personal. Du sa ha förmågan att anpassa bemötandet efter barnets dagsform och behov samt bidra till en positiv och utvecklande miljö.
Du ska vara flexibel i ditt arbete, ansvarsfull, ha en god pedagogisk förmåga och lätt för samarbete med kollegor och föräldrar. Barnskötarutbildning är klart meriterande, även fast stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt tidigare erfarenhet av arbete som resurs.
Du ska vara insatt i Läroplanen för förskolan och kunna planera, genomföra och utvärdera aktiviteter i enlighet med målen i densamma tillsammans med arbetslaget.
Du skall ha förmågan att se ett klart och tydligt barnperspektiv, ha god och nära kontakt med kollegor och vårdnadshavare samt förmågan att planera, följa upp och dokumentera kring ditt arbete.
Du deltar i all vår verksamhet samt gemensamma möten med arbetslaget, föräldramöten och föräldrasamtal.
Du behärskar det svenska språket korrekt i tal och skrift.
Tjänsten är på deltid (50%) och aktuell från 1 februari, alternativt enligt överenskommelse.
Välkommen att maila din ansökan med personligt brev, CV samt löneanspråk till forskolanvetenskaparna@hotmail.com
Mail och samtal från rekryteringfirmor, uthyrning av personal eller liknande företag undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: forskolanvetenskaparna@hotmail.com Arbetsgivarens referens
