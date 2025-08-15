Resurs i klass åk 3 - Vimarskolan
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.
Vimarskolan är en grundskola belägen i centrala Vimmerby. Här undervisas närmare 700 elever från förskoleklass till årskurs 9 av en kompetent och engagerad personalstyrka på cirka 120 personer. På skolområdet finns även den anpassade grundskolan.
Vi söker nu en resurs till årskurs 3 på Vimarskolan.
Som resursperson ger du stöd åt enskilda elever och grupper i skolan. Arbetet innebär att du tillsammans med pedagoger och övrig personal planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet på arbetsplatsen. Din uppgift är skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt ge trygghet och struktur i vardagen. Du skapar de bästa möjligheterna för att elever, föräldrar och kollegor ska trivas och känna sig trygga. En ökad självständighet hos individen samt ett minskat behov av hjälp är målet med resurspersonens uppdrag. I tjänsten ingår även arbete på skolans fritidshem. Uppdraget innebär tidvis fysiskt krävande insatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är van vid att arbeta lågaffektivt
* har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med särskilda behov, arbete som elevassistent ses som meriterande
* har erfarenhet av liknande arbete inom skola
Vi ser det som meriterande om du är utbildad elevassistent alt. barnskötare med erfarenhet av liknande arbete.
Som person ser vi att du är lugn och stabil i ditt bemötande, samt att du är lyhörd för individers olika behov och förutsättningar och kan anpassa dig därefter. En positiv inställning, god samarbetsförmåga och förmåga att kunna inspirera och motivera eleverna till lärande är viktiga egenskaper för tjänsten. Vidare ser vi att du är strukturerad och ansvarsfull samt att du behärskar det svenska språket och uttrycker dig väl i både tal och skrift. Uppdraget innebär tidvis fysiskt krävande insatser.
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Du som sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
