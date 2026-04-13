Øresundsbron söker Test- och Release Manager
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Datajobb / Malmö
2026-04-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du driva Øresundsbrons digitaliseringsresa? Har du erfarenhet av helhetsansvar för test och release i komplex organisation? Trivs du i en roll där du samarbetar brett och skapar struktur och kvalitet? Då kan det vara rätt roll för dig.
På uppdrag av Øresundsbron söker vi nu en Test- och Release Manager med start så snart som möjligt. Rollen är placerad i en dansk-svensk organisation, där du har möjlighet att arbeta både från kontoret i Köpenhamn och i Malmö.
Øresundsbron befinner sig mitt i en spännande digital transformation med fokus på att stärka integrationen mellan länderna, förbättra kundupplevelsen och effektivisera verksamheten. Just nu utvecklas en ny molnbaserad backend på Microsoftplattformen, och i roadmapen för 2026-2027 ingår bland annat strategiska satsningar inom Tolling och ERP.
Som en del av denna resa har en ny enhet etablerats, Digitalisering och IT (DoIT). I rollen som Test- och Release Manager blir du en central del av det digitala utvecklingsteamet, med ansvar för att säkerställa ett helhetsperspektiv (end-to-end) i lösningarna. Du arbetar nära Product Owners samt chefs- och lösningsarkitekt.
Om rollen
Øresundsbron har under de senaste åren byggt upp en stabil grund inom test och release management. Nu finns ett tydligt fokus på att vidareutveckla och effektivisera arbetssätten över hela organisationen.
I rollen ansvarar du för att skapa struktur, kvalitet och samordning i de digitala leveranserna. Du arbetar i en beställarorganisation, vilket innebär att du är en viktig del i kravställningen mot externa leverantörer. Du deltar inte i själva utvecklingen, men har en styrande och kvalitetssäkrande roll inom test och release.
Du har ett övergripande ansvar för teststrategi, kvalitetssäkring och releaseplanering. Du säkerställer att test integreras tidigt i utvecklingsprocessen, att integrationer och flöden fungerar som de ska, och att releaser genomförs kontrollerat och med hög kvalitet.
DETTA SÖKER VI
Du har test och release som ditt expertområde och är van vid att ta ett helhetsgrepp över testarbetet i en organisation. Du trivs i en föränderlig miljö, tänker proaktivt och har erfarenhet av att arbeta med digital transformation.
Du är en trygg samarbetspartner som har lätt för att skapa relationer och arbeta nära både verksamhet och teknik.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av arbete i miljöer med flera leverantörer
Relevant högskoleutbildning inom IT eller datavetenskap
Erfarenhet av testarbete i Azure DevOps
God vana av testplanering (strategi, estimering, riskhantering, testdesign m.m.)
Erfarenhet av resursplanering samt uppföljning och rapportering
Erfarenhet av att bygga upp och leda testteam
Kunskap om Prince2, SAFe och agila arbetssätt (meriterande)
ISTQB-certifiering
Flytande svenska eller danska
Øresundsbron erbjuder
Här får du möjlighet att arbeta i en unik dansk-svensk organisation i en dynamisk region. Du blir en del av en verksamhet med höga ambitioner, där du får vara med och påverka utvecklingen framåt.
Øresundsbro Konsortiet erbjuder en inkluderande och prestigelös arbetsmiljö med stort fokus på trivsel, samarbete och engagemang.
Praktisk information
Lön enligt överenskommelse, baserat på erfarenhet
Arbetsplats: Köpenhamn (HUB1) eller Lernacken, Malmö
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Emma Jepsen eller Kristina Cosic.
Låter det som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Studentconsulting Sweden AB (Publ)
https://www.studentconsulting.com
Kalkbrottsgatan 141
)
216 11 LIMHAMN Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Kristina Cosic kristina.cosic@studentconsulting.com
9851778