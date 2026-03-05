Restaurangmedarbetare till bufférestaurang (heltid)
BK i Gävle AB / Restaurangbiträdesjobb / Gävle Visa alla restaurangbiträdesjobb i Gävle
2026-03-05
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BK i Gävle AB i Gävle
, Jönköping
eller i hela Sverige
Arbetsgivare: Baked & Grilled Valbo
Arbetsplats: Valbo
Anställningsform: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Baked & Grilled Valbo är en bufférestaurang där tempo, kvalitet och service står i fokus. Vi söker nu en duktig och erfaren person till vårt team för en heltidstjänst.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på din kompetens och restaurangens behov, och kan bland annat omfatta:
Förberedelser och produktion i kök
Påfyllning och kvalitetssäkring av buffé
Renhållning och hygien enligt rutiner
Service och samarbete i team under högt tempo
Vi söker dig som
Har erfarenhet från restaurangbranschen (buffé/restaurang/pizzeria är meriterande)
Är ansvarsfull, punktlig och noggrann
Trivs i ett högt tempo och har god samarbetsförmåga
Har ett serviceinriktat arbetssätt och ett öga för kvalitet
Vi erbjuder
Heltidstjänst i en stabil verksamhet
Ett sammansvetsat team och tydliga rutiner
Möjlighet att utvecklas i rollenSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort beskrivning av din erfarenhet.
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan till Baked & Grilled Valbo! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Lämna in ditt CV på plats hos oss på Baked & Grilled Valbo. Urval sker löpande. Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BK i Gävle AB
(org.nr 559349-7992)
Valbovägen 307-309 Valbo Köpcentrum (visa karta
)
818 32 VALBO Arbetsplats
Baked & Grilled Valbo Jobbnummer
9778192