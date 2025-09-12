Restaurangchef Värö
2025-09-12
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Som restaurangchef på Sodexo är du bland annat en lagspelare och matsvinnsbekämpare. Ditt ledarskap och din höga servicenivå sätter ett leende på människors läppar och påverkar deras vardag. Jobba hos oss på Sodexo och bli en del av något större. Du kommer att tillhöra ett företag och ett team som värdesätter dig för dig, du kommer att kunna agera målmedvetet och påverka genom dina dagliga handlingar, och trivas på ditt eget sätt.
Vårt uppdrag hos vår kund i Värö består av restaurang, konferens, catering och event. Till denna service söker vi nu en driven, engagerad och social ledare med känsla för service, utveckling och laganda. Vi har stort fokus på balanserade menyer som är vällagade, nyskapande och där grönsaker är en självklarhet och gärna får vara "huvudråvaran".
Vi erbjuder en fantastisk arbetsplats med möjlighet till personlig utveckling inom vårt företag. Vi bedriver vår verksamhet till största del under dagtid måndag till fredag men vid vissa/några tillfällen per år gör vi avsteg och levererar mat och service i världsklass även under någon kväll/event och får då möjlighet att använda ännu mer av vår kreativitet.
Vad du kommer att jobba med:
• Övergripande ansvar för den totala driften inkl. arbetsmiljö
• Resultat, budget och personalansvar samt utveckling av medarbetare och verksamhet
• Upprätthålla goda relationer med kund samt säkerställa att kunden erhåller överenskommen kvalitet
Vad du bidrar med:
• Mångårig och bred erfarenhet från restaurangnäringen
• Ledarerfarenhet samt intresse och förmåga att utveckla både dig själv, dina medarbetare och verksamheten
• Målmedvetenhet, driftighet och ett strukturerat arbetssätt
• God vana av att arbeta i administrativa system
Vad vi erbjuder:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
Publiceringsdatum2025-09-12
Anställningen avser en tillsvidareanställning på 100%, vanligtvis förlagd dagtid måndag-fredag men kvällar och helger kan förekomma.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Patrik Ekstrand, patrik.ekstrand@sodexo.com
. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Din ansökan vill vi ha senast 2025-10-12 men rekrytering sker löpande.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning påbörjas.
Välkommen med din ansökan!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Arbetsgivare Sodexo AB
Distriktschef
Patrik Ekstrand patrik.ekstrand@sodexo.com 0765-023005
9507183