Restaurangchef till Hotell Savoy i Luleå
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2026-07-05
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Välkommen, vi söker vår nya sheriff...Restaurangchef
Vi söker en kollega i ledande funktion som ska utveckla vårt service-team, framför allt inom F&B men även i andra delar av vårt service koncept. Vi växer och vi vill att alla här ska växa med oss, men vi behöver en hjälte att ledsaga oss. Tjänsten är periodvis operativ.
Det är klart att du är trygg och en fena på bemötande och service, men vet du vad, du måste inte vara den som kan "allt", vi har de flesta bitarna på plats redan. Lockas du av höga ambitioner och förmåga att gå från ord till handling, då är vi helt rätt för dig.
Det är såklart meriterande om du är mat och dryckes-intresserad, på riktigt. Vi gillar människor som är lite "nerds"
Vi erbjuder dig:
En arbetsplats med höga ambitioner, som du kan vara stolt över
Ett restaurang och hotell koncept utöver det vanliga
Engagerade och kompetenta medarbetare
Ett stort engagemang och fokus på värdskap och hållbarhet
Drivna och ambitiösa kollegor, som tillsammans med dig bidrar till att utveckla våra koncept, du håller i kompassen
Ett stort utrymme för initiativtagande och utveckling
En stark aktör som är äkta, passionerad och affärsmässig
Dina ansvarsområden inkluderar en del ekonomi men fokus är personal, deras och vår utveckling samt viss administration. I våra F&B avdelningar jobbar idag ungefär 20 medarbetare i varierade grader (hel-/deltid och behovsanställda) som du kommer vara med och fortsätta leda och utveckla.
Ett genuint intresse för människor och service på hög nivå
Erfarenhet av att leda och utveckla framgångsrika team
Strävan att jobba lokalt, hållbart och affärsmässigt
Stort engagemang, flexibilitet och målfokus
En ansvarstagande kraft och med noggrann natur
Tjänsten är på heltid, tillträde under hösten 2026
Huvuduppgifter och ansvarsområden för vår nya kollega:
1.Medarbetar-involvering och ledarskap är såklart av stor vikt
Skapa en inkluderande arbetsmiljö där medarbetarna känner sig hörda och värderade.
Genomföra regelbundna team-möten för att diskutera mål, utmaningar och framgångar.
Engagera personalen i beslutsfattande processer för att stärka teamkänslan och ansvarstagandet.
2. Personalutveckling och utbildning
Identifiera medarbetarnas styrkor och utvecklingsområden, samt erbjuda utbildningsmöjligheter.
Arbeta för att skapa en kultur av kontinuerligt lärande och förbättring.
Fungera som mentor och coach för att stärka teamets kompetens och engagemang.
3. Schemahantering och resursplanering
Ansvara för att skapa och optimera personalscheman baserat på verksamhetens behov och medarbetarnas tillgänglighet.
Säkerställa en rättvis och transparent schemaläggning som tar hänsyn till både företagsmål och personalens önskemål.
Hantera oväntade förändringar som sjukfrånvaro eller hög arbetsbelastning genom proaktiv planering.
4. Visst operativt ansvar och driftledning
Övervaka den dagliga driften och säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet.
Arbeta nära teamet under intensiva perioder för att stötta och skapa en smidig arbetsgång.
Följa upp och analysera nyckeltal för att säkerställa effektivitet och måluppfyllelse.
5. Kundservice och kvalitetsarbete
Säkerställa att hela teamet levererar utmärkt kundservice och skapa en gästfokuserad arbetskultur.
Hantera feedback från gäster i samarbete med personalen för att hitta lösningar och förbättringar.
Hjärtligt välkommen till Savoy!
Hör av dig till vår rekryterare Per Mellström på tel 070/609 33 98, eller Fredrik Hannu på tel 070/175 00 om du vill veta mer direkt, tipsa eller sök tjänsten via länken här nedan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huvudverket i Sverige AB
(org.nr 559132-8454)
Storgatan 59 (visa karta
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972 31 LULEÅ Arbetsplats
Hotell Savoy Jobbnummer
9992762