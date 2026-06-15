Restaurangchef
O'learys Trademark AB / Kockjobb / Halmstad Visa alla kockjobb i Halmstad
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Inledning Är du driven, trivs med att ta stort ansvar och leda personal? Har du dessutom intresse av att arbeta inom restaurang och nöjesbranschen kan detta vara den perfekta utmaningen för dig!Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Som Restaurangchef hos oss på O ́Learys Halmstad är du huvudsakligt ansvarig för att säkerställa att vår restaurang levererar enastående service till våra gäster. Ditt arbete består i att driva försäljning, säkerställa servicenivån, utveckla arbetsgruppen och skapa en miljö där gästen och medarbetaren alltid är i centrum. Du rekryterar, utbildar, schemalägger och bemannar din personalgrupp tillsammans med driftchef. Som Restaurangchef ingår man i verksamhetens ledningsgrupp kommer att jobba som en del av teamet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från restaurangbranschen, gärna i ledande position med personalansvar. Vi ser att du har gymnasieutbildning, talar och skriver svenska obehindrat och har goda kunskaper i engelska. Som person är du positiv och social samtidigt som du är ordningsam och självständig. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, såväl i motgång som i framgång. Du är passionerad kring ditt arbete, är målinriktad och gör det som krävs för att verksamheten ska gå framåt. Du gillar när det är högt tempo och hanterar stress på ett bra sätt. Du är noggrann och tycker att detaljerna är viktiga för att det ska bli hög kvalitet.
Om O ́Learys
O'Learys Halmstad är mer än bara en restaurang. Det är ett nöjescentrum som utöver kärleken till sport, mat, dryck och god stämning är en mötesplats med aktiviteter och nöjen alla dagar i veckan.
Vi ser fram emot din ansökan!
START: Omgående
OMFATTNING: 100%, lön enligt överenskommelse
ANSTÄLLNINGSFORM: Tillsvidare
ARBETSTIDER: Varierande arbetstider enligt överenskommelse
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2026-07-31
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Fortcheck för att säkerställa en trygg och transparent rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7506452-2052321". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare O'Learys Trademark AB
(org.nr 556658-2895), https://career.olearys.com
Storgatan 18 (visa karta
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302 43 HALMSTAD Arbetsplats
O'Learys Jobbnummer
9963273