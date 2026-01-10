Restaurangchef
Sollidens slott AB / Kockjobb / Borgholm Visa alla kockjobb i Borgholm
2026-01-10
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollidens slott AB i Borgholm
Sollidens Slott är Kungafamiljens sommarparadis på Öland. Sollidens slottspark som är unik i sitt slag besöks årligen av ca 70 000 besökare.
Utöver parken arbetar vi även med utställningar, guidningar och evenemang. I Slottsboden erbjuder vi kunderna ett unikt sortiment av presentartiklar.
Vår restaurang Kaffetorpet serverar varm vällagad mat, matiga smörgåsar och sallader. Vi tar vara på skörden från Sollidens trädgårdsodling och arbetar ständigt med att förbättra vårt utbud.
Kaffetorpet erbjuder också ett klassiskt cafésortiment som bakas i vårt eget bageri.
Nu söker vi restaurangchef till Kaffetorpet.
Som restaurangchef har du det övergripande ansvaret för att restaurangen fungerar som helhet - både operativt och administrativt. Vilket innebär:
Ledarskap och drift
• Leda och motivera personalen i både kök och servering.
• Säkerställa att gästerna får bästa möjliga upplevelse.
• Ansvara för schemaläggning, bemanning och introduktion av ny personal.
• Stötta medarbetare i det dagliga arbetet.
Ekonomi och administration
• Följa upp försäljning, resultat och kostnader.
• Ansvara för budget, inköp och lagerkontroll.
• Hantera beställningar, leverantörskontakter och administrativa rutiner.
Som restaurangchef på Kaffetorpet blir du en nyckelperson i vår utveckling av verksamheten.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av ledarskap inom restaurang eller café.
• Är strukturerad, stresstålig och har öga för både människor och siffror.
• Har förståelse för ekonomi, planering och personalansvar.
• Är en tydlig ledare med positiv energi och stort engagemang för service.
• Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Vi erbjuder
• En möjlighet att påverka och utveckla en växande verksamhet.
• Ett engagerat team med god stämning.
• Konkurrenskraftiga villkor.
Tjänsten har traditionellt varit en säsonganställning men för rätt person finns möjlighet till en året runt tjänst.Publiceringsdatum2026-01-10Så ansöker du
Skicka CV, personligt brev och referenser till:Carolina.thaysen@sollidensslott.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: carolina.thaysen@sollidensslott.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollidens Slott AB
(org.nr 556624-4736)
Solliden (visa karta
)
387 92 BORGHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef Sollidens Slott AB
Carolina Thaysen carolina.thaysen@sollidensslott.se 0706098148 Jobbnummer
9677113