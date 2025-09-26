Restaurangchef
Passionerad Restaurangchef till Nola Bistro - där smak möter service i världsklass
Är du en närvarande ledare som älskar att skapa minnesvärda gästupplevelser? Har du ett öga för detaljer, ett hjärta för service och ett driv att utveckla både människor och verksamhet? Då kan du vara den vi söker!Coor söker nu en restaurangchef till Nola Bistro i GoCo House - en central roll där du får kombinera ledarskap, kvalitet och kreativitet i en miljö där varje måltid räknas.
Vilka är vi?
Hos Coor får du mer än bara ett jobb här blir du en del av ett team där entreprenörskap, innovation och arbetsglädje står i centrum. Våra restauranger drivs med stort eget ansvar och möjlighet till att påverka både meny och verksamhet. På Nola Bistro skapar vi en atmosfär där gästen alltid är i fokus och där vi tillsammans levererar service i toppklass.
Vi erbjuder en trygg arbetsplats med en inkluderande kultur, god balans mellan arbete och fritid, samt stora möjligheter till personlig utveckling.
Vad kommer du att få arbeta med?
Som restaurangchef på Nola Bistro är du ytterst ansvarig för att skapa en mat- och serviceupplevelse som överträffar förväntningarna. Du leder ett engagerat team och är en synlig och närvarande kraft i den dagliga driften. Du bygger starka relationer med både gäster och medarbetare och driver verksamheten framåt med fokus på kvalitet, effektivitet och arbetsglädje.
Du kommer bland annat att:
- Leda och inspirera ditt team till att leverera service i världsklass
- Säkerställa att gästen alltid står i centrum - från första hej till sista tugga
- Ansvara för bemanning, schemaläggning och daglig drift
- Följa upp nyckeltal och arbeta aktivt med förbättringar
- Ha budgetansvar och arbeta med ekonomisk uppföljning
- Utveckla menyer och koncept i samarbete med kök och ledning
- Säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och hygienkrav
Vem är du?
Du är en naturlig ledare med passion för service och ett skarpt öga för både detaljer och helhet. Du trivs i en miljö där tempot är högt, relationer är viktiga och kvalitet alltid står i centrum. Med din närvaro och ditt engagemang skapar du ett arbetsklimat där både gäster och medarbetare känner sig sedda, hörda och inspirerade.
Vi ser att du har:
- Flerårig erfarenhet i en ledande roll inom hotell, restaurang eller annan snabbrörlig serviceverksamhet
- God förståelse för ekonomi och förmåga att driva en lönsam och hållbar verksamhet
- Ett genuint engagemang för kundservice och förmåga att bygga långsiktiga relationer med gäster
- En närvarande och synlig ledarstil, med fokus på kvalitet, detaljer och arbetsglädje
- Stark kommunikativ förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
- Ett tydligt hållbarhetsperspektiv i både beslut och daglig drift
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserPubliceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning på 100%
- Arbetstid: Främst dagtid, måndag till fredag men viss kvällstjänstgöring kan förekomma
- Startdatum: Enligt överenskommelse
- Provanställning: 6 månader
- Placering: GoCo house i Mölndal
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester, och vid anställning utför vi även bakgrundskontroller på all vår personal.
Övrig information
Vid frågor kontakta: marina.thunberg@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Vi ser fram emot din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
