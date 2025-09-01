Restaurangchef
2025-09-01
Stigen av Knut i Västerås är ett norrländskt koncept som idag har två restauranger i Stockholm som heter Knut, en Stigen i Täby, en cateringdel, ett tunnbrödsbageri samt en tvål- och skrubbserie.
Vi söker nu efter en erfaren restaurangchef som är redo att ta Stigen till nästa nivå.
I rollen ingår det att ha totalansvar över matsalen och dess personal, att utveckla dryckessortimentet, att coacha och utveckla både befintlig och ny personal, ta hand om beställningar, inventera, granska och godkänna fakturor samt medverka i den dagliga driften.
Du som söker har minst 3 års erfarenhet som restaurangchef och en god förmåga av att leda människor.
Tjänsten är på heltid och lönen enligt kollektivavtal, och tillsätts enligt överenskommelse. Vi har öppet 7 dagar i veckan, så arbetstiderna är både på vardag och helg.
Maila in din ansökan till: ansokan@restaurangknut.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: ansokan@restaurangknut.se
https://stigenavknut.se/
