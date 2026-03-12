Restaurangchef - Uppsala
2026-03-12
Företaget:
Gastro Hospitality är en familj av restauranger där passionen för mat, hantverk och gästupplevelser alltid står i centrum. Deras resa började med bröderna Filip och Daniel Guven, som växte upp i restaurangvärlden och tidigt lärde sig konsten att skapa något riktigt bra - i köket och i matsalen.
Idag driver Gastro Hospitality några av Stockholms mest uppskattade restauranger, från klassiker som Prinsen, Villa Godthem och Ricordi, till moderna mötesplatser som Trattorian och Il Tempo. Tillsammans med Gastro Delivery och Gastro Estate bildar de Gastrobility Group, där kvalitet, hållbarhet och omtanke om både gäster och medarbetare är deras ledstjärnor.
Deras vision är att bli en av Sveriges viktigaste livsstilskoncerner - ett självklart val för alla som söker livets goda.Som ledare får du dessutom tillgång till BG Academy och löpande kompetensutveckling - en satsning på din utveckling som chef och person. De söker dig som är nyfiken, vill växa i din roll och har en vilja att ständigt lära dig mer inom områden som tex ledarskap, revenue management, säljande värdskap och gästupplevelse. Medarbetarna är deras viktigaste resurs - därför investerar dem i både individen och teamets utveckling.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som restaurangchef har du det yttersta ansvaret för hela restaurangens verksamhet - Trattorian Sorellina i Uppsala.Du är en naturlig ledare som inspirerar ditt team och skapar en arbetsmiljö där både medarbetare och gäster trivs. Du arbetar målinriktat med försäljning, lönsamhet och gästnöjdhet, samtidigt som du säkerställer att rutiner kring kvalitet, service, hygien och arbetsmiljö följs. Rollen innebär personalansvar, budgetansvar, samt ett nära samarbete med kökschef och andra nyckelfunktioner. Som restaurangchef är du både närvarande i driften och drivande i utvecklingen av verksamheten.Kvalifikationer
Erfarenhet av ledarskap inom restaurang- eller servicebranschen
God förståelse för restaurangdrift, ekonomi och personalplanering
Vana vid att arbeta med budget, inköp och kostnadskontroll
Starkt kundfokus och förmåga att skapa en positiv gästupplevelse
Erfarenhet av att leda, motivera och utveckla team
Kunskap om livsmedelshantering, hygienregler och arbetsmiljö
God kommunikationsförmåga - både i tal och skrift
Lösningsorienterad med förmåga att fatta snabba beslut
Strukturerad och ansvarsfull med öga för både detaljer och helhet
Flexibel och stresstålig i en snabbrörlig miljöDina personliga egenskaper
• Du är självgående och ansvarstagande i ditt arbete.
• Du har en lösningsorienterad inställning och hanterar utmaningar med ett positivt förhållningssätt.
• Du är flexibel och anpassar dig lätt efter förändrade förutsättningar.
• Du har en god kommunikationsförmåga och samarbetar effektivt med andra.
• Du är strukturerad och arbetar noggrant för att leverera hög kvalitet i ditt arbete.Övrigt: Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Kristina Maksimovic på kristina@kraftsam.se
I denna rekrytering samarbetar Brasseriegruppen med Kraftsam Rekrytering och Bemanning.
