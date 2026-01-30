Restaurangbiträde vid behov
Nordrest Holding AB / Restaurangbiträdesjobb / Karlskrona Visa alla restaurangbiträdesjobb i Karlskrona
2026-01-30
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordrest Holding AB i Karlskrona
, Växjö
, Lund
, Malmö
, Helsingborg
eller i hela Sverige
MR Bataljon af Trolle finns inne på Marinbasen i Karlskrona. Här serverar vi frukost, lunch, middag & kvällsmål till våra Värnpliktiga samt övriga anställda. Till oss hör även MR Kungsholmsfort som ligger beläget i vår vackra skärgård. Är man anställd hos oss så kan man bli schemalagt på båda dessa enheter.
Eftersom vi befinner oss inne på försvarsanläggning så måste du vara en svensk medborgare.
Kort om tjänsten
Vi söker en flexibel, snabbfotad och glädjespridande kollega till vårt team som skall arbeta i matsalen med löpande restaurangarbete. Är du rätt person för jobbet så finns stora möjligheter till utveckling inom Nordrest!
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag för fast anställda
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla fast anställda varje år
Möjlighet till kompetensutveckling
Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ
Vem är då vår nya drömkollega?
Vi tror att du är en glad filur med oemotståndlig personlighet som är en fena på att handskas med gäster. Samtidigt är du en av de där utvalda som har den närmast magiska förmågan att bjuda på det där lilla extra som gör restaurangbesöket till en upplevelse i en klass för sig.
Vi vill att du har:
Intresse för mat och dryck
Tidigare erfarenheter från restaurang
Kassa- och datavana
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Låter det som du? Bra! Uppfyller du även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:
Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är KRAV-certifierad och kommer att bli både kvalitet- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Extra vid behov
Omfattning: Extra vid behov
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Nästa steg i rekryteringsprocessen
När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20-30 minuter. Vi ser gärna att du svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen. Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet. Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7141681-1815163". Arbetsgivare Nordrest Holding AB
(org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Försvarsmakten Marinbasen (visa karta
)
371 23 KARLSKRONA Arbetsplats
Nordrest Jobbnummer
9713336