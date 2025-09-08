Restaurangbiträde till Taco Bell Stockholm
T B Group Scandinavia AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-09-08
Restaurangbiträde till Taco Bell Sverige
Är du redo för nya utmaningar, en karriär inom restaurangbranschen och vill vara med om en spännande resa med ett globalt varumärke? Då har du kommit rätt!
Vilka är Vi?
Taco Bell kommer nu till Sverige och vi börjar nu och etablerar oss i Stockholm! Vi växer snabbt och planerar att expandera över hela Sverige fram till 2026. Vår ambition är att bli kända för våra goda och prisvärda rätter, samt att ge våra gäster en fantastisk upplevelse. Vi söker nu passionerade och drivna personer till både service och kök för att vara med på vår resa i Stockholm.
Vad innebär jobbet som restaurangbiträde?
Som restaurangbiträde hos oss är du en nyckelperson i att skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster. Oavsett om du arbetar i köket eller i restaurangens service, kommer du vara med och se till att gästerna får en snabb, effektiv och högkvalitativ upplevelse.
Dina arbetsuppgifter som restaurangbiträde:
Välkomna och hjälpa gäster
Servera mat och dryck
Säkerställa att gästerna är nöjda och lämnar restaurangen med ett leende på läpparna
Öppning och stängning av restaurangen
Förbereda och tillaga mat enligt gällande menyer
Säkerställa att alla rätter håller högsta kvalitet och följer varumärkets hygienstandard
Hålla ordning och städning på arbetsstationen
Samarbeta med teamet för att hålla hög fart och kvalitet under hela arbetsdagen
Vem är du?
Som person är du social, engagerad och gillar att ha kontakt med människor. Du har en god arbetsmoral, gillar att arbeta i team och tar egna initiativ. I köket är du noggrann, effektiv och har förmågan att hålla tempot uppe utan att tumma på kvaliteten. Oavsett om du jobbar i service eller kök, trivs du i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en fartfylld och spännande arbetsplats mitt under en stor expansion. Det innebär goda möjligheter för personlig och professionell utveckling. Här får du möjlighet att växa tillsammans med oss när vi etablerar oss på den svenska marknaden.
Intervjuer sker löpande - tveka inte att söka! Ersättning
