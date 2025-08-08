Restaurangbiträde till restaurang i Falkenberg
2025-08-08
Bli en viktig del av vårt team!
Hos Baptiste's serveras frukost, dagens lunchbuffé och à la carte, samt erbjuds ett brett kiosksortiment på en välkänd golfanläggning i Falkenberg.
Som köks- och restaurangbiträde arbetar du nära kockarna och övrig personal. Du hjälper till med förberedelser i köket, enklare matlagning, uppläggning av rätter, disk och rengöring av arbetsytor och redskap. Du ser även till att matsalen är ren och presentabel, hjälper till vid servering och möter gästerna med ett leende.
Du trivs i ett högt tempo, är flexibel och kan hoppa in där det behövs - både i köket och ute i matsalen. Erfarenhet från restaurang eller storkök är meriterande men inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Deity Solutions AB
311 95 FALKENBERG Arbetsplats
Baptiste's Restaurang @ Vinbergs GK Jobbnummer
