Restaurangbiträde till MR Skeppet Muskö
2026-04-29
Sommarjobb, Heltid 22 juni - 9 augustiTillträde 22 juni
Svensk medborgare och tillgång till bil!
Vem söker vi?
Nu söker vi en restaurangmedarbetare som är pigg, glad och gillar att prata med människor. Som håller ett högt tempo och vill ge en bra service.I tjänsten ingår bland annat förberedelse och servering av mat och dryck, kassahantering samt hålla arbetsplatsen och restaurangen ren och fin.
Om Restaurang Skeppet
Restaurang Skeppet serverar mat och dryck till personal och värnpliktiga på militärbasen Muskö i Stockholms södra skärgård. Under sommaren har vi Sjövärnskårens sommarskolor hos oss och serverar mellan 100 - 150 portioner frukost, lunch, middag och kvällsmål.
Du kommer att jobba i ett glatt arbetslag där det finns erfaren personal som stöd.
Du behöver inte ha erfarenhet även om det är ett plus, personlig lämploghet är desto viktigare.
Eftersom vi verkar inom ett skyddsobjekt så krävs registerutdrag och sekretessintyg. Registerutdraget måste vara utan anmärkningar och du måste vara svensk medborgare eftersom verksamheten bedrivs inom militärt område.
Vem är du?
Du är över 18 år
Du tycker om att planera och strukturera ditt arbete så att det blir effektivt
Med din positivitet tar du ansvar för att hålla en hög servicenivå genom hela dagen
God service är viktigt för dig där ett leende och ögonkontakt är en självklarhet
Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
Du talar och skriver svenska
Tidigare erfarenhet av restaurangarbete är ett plus
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461)
148 95 MUSKÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Compass Group Sverige Kontakt
Rekryterare
Dan Wikström dan.wikstrom@compass-group.se Jobbnummer
9883246