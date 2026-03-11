Restaurangbiträde till kund
En restaurang i Lund behöver ett restaurangbiträde/köksbiträde.
Tjänsten är på 50% på vintern och 100% på sommaren.
Man jobbar i ett högt tempo och ska vara stresstålig.
Mån-ons kan man vara själv i köket.
Man ska kunna provsmaka maten (förekommer fläsk)
Arbetstiden ligger mellan kl 12-22, och varannan helg.
Avtalsenliga löner, naturligtvis Ob-tillägg.
Dricks delas mellan servis och kök och betalas ut en gång/månad.
Man inleder med 2-3 dagars provjobb (betald)
Man ser gärna äldre sökande med erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: info@sigruns.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde".
(org.nr 556907-1128) Jobbnummer
9790548