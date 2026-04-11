Restaurangbiträde till Kolgrill Kalmar
2026-04-11
Restaurangbiträde sökes till Kolgrill Kalmar. Vi söker nu en engagerad, ansvarsfull och serviceinriktad medarbetare som vill bli en del av vårt team och bidra till en trivsam arbetsmiljö samt ge våra gäster en bra upplevelse.
I rollen som restaurangbiträde kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter såsom förberedelse av råvaror, enklare matlagning och grillarbete, servering, kassahantering samt att säkerställa god hygien och ordning i både kök och servering. Arbetet sker ofta i högt tempo, vilket kräver att du är stresstålig, flexibel och kan arbeta både självständigt och i team.
Vi söker dig som har en positiv inställning, är noggrann och har en stark arbetsmoral. Du behöver vara ansvarstagande, punktlig och ha en god känsla för service. Tidigare erfarenhet från restaurangbranschen är meriterande men inget krav, då vi värdesätter rätt inställning och vilja att lära högt.
Vi vill betona att vi endast söker seriösa kandidater som är genuint intresserade av tjänsten. Ansökningar från personer som inte avser att fullfölja rekryteringsprocessen, exempelvis genom att utebli från bokad intervju utan giltig anledning, kommer berörd myndighet att informeras.
Tjänsten är på heltid. Arbetstiderna varierar och inkluderar dag-, kvälls- och helgarbete. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Känner du att detta passar dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan med CV och en kort presentation där du berättar om dig själv och varför du söker tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: serbestharman@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mameki AB
(org.nr 559369-4143), https://www.kolgrillkalmar.se/
Engelskavägen 14 (visa karta
)
393 56 KALMAR Kontakt
Roder Harman serbestharman@hotmail.com Jobbnummer
