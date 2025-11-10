Restaurangbiträde till Café Vera
2025-11-10
Vi letar efter vår nya kollega till Café Vera
Energi och glädje smittar av sig!! Vi vill att du smittar oss och våra gäster!!
Chalmers Konferens & Restauranger är trots året som passerat ett expansivt bolag. Vi finns på ett flertal ställen i stan, Chalmers Campus Johanneberg & Lindholmen Science Park, Chalmerska huset och Wijkanders. Totalt sett driver vi 20 restaurangenheter, två av Göteborgs största konferensanläggningar, butik företagsreceptioner samt cateringverksamhet. Att expandera och växa ställer krav på oss som företag, inte minst när det gäller hållbarhet. Vi vill jobba med ett hållbart ledarskap, en hållbar arbetsmiljö och en hållbar miljöpåverkan. Vi menar att vi jobbar med hållbarhet på riktigt och vi vill därför att alla som jobbar hos oss ska tycka att det är lika viktigt.
Vi söker dig som kan känna igen dig och bli nyfiken på vad våra kärnvärden har för betydelse för oss;
Pålitlig, Personlig och Passionerad. Har vi väckt din nyfikenhet? Vi är nyfikna på dig.
Välkommen till ett mysigt litet take-away café i en av de finaste studentbyggnaderna på Chalmersområdet. Caféet har öppet måndag-fredag mellan 8.30-15.30 och följer terminerna på Chalmers. Det innebär att vi har stängt under sommar, jul och påsk.
Arbetsuppgifter
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter i ett café såsom baristauppgifter, kassatjänst, påfyllning av varor, hålla rent & snyggt i lokalen och självklart att ge våra gäster förstklassig service. Du kommer även att vara schemalagd på restaurang Wijkanders. Helg och kvällsarbete förekommer. Erfarenhet av enklare servering är ett plus. Att kunna ta ansvar, egna initiativ och arbeta självständigt i caféet är en betydande viktig del i arbetet.
Vi söker dig med några års erfarenhet av arbete i café och/eller restaurang. Du är ambitiös och vill sätta en personlig prägel på café Vera. Du arbetar mestadels ensam i caféet så därför är det viktigt att du trivs med att arbeta självständigt och att du är flexibel och lösningsorienterad. Du är en glad, positiv och trevlig person med en utpräglad servicekänsla och du brinner för att få våra gäster att trivas och må bra.
senast 2025-12-15. Intervjuer sker löpande.
För frågor om tjänsten, kontakta Johanna Lebrand på mail; johanna.lebrand@chalmerskonferens.se
Besök gärna vår hemsida http://www.chalmerskonferens.se
för mer information om oss.
