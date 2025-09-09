Restaurangbiträde Sundbyberg
2025-09-09
Hej!
Vi på Kolgrillen Rhodos söker nu en restaurangbiträde. Arbetet kan tidvis vara intensivt, så vi söker dig som är stresstålig, rutinerad och van vid högt tempo.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Grilla och hantera kolgrill
Diskning och plock
Servering
Förberedelser i köket
Städning och andra förekommande uppgifter
Med mera
Vi ser gärna att du är en alert och flexibel person med god samarbetsförmåga. God hygien är mycket viktigt, och vi förväntar oss att du har en ren och proper klädsel på jobbet.
Hos oss talar personalen bla svenska, syrianska, kurdiska och turkiska.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: erdinc.simon@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rhodos Grekiska Kolgrillen HB
Tulegatan 4 (visa karta
)
172 78 SUNDBYBERG Jobbnummer
9500931