Restaurangbiträde sökes i Haninge

Byrma AB / Restaurangbiträdesjobb / Haninge2020-09-02Vi är ett företag som driver sushirestauranger på ett flertal ställen i Haninge, däribland Handen centrum och PORT73. Vi söker dig som har hög arbetsmoral och känsla för service. God samarbetsförmåga och flexibilitet är en förutsättning för att lyckas i arbetet.Vi söker:2 st restaurangbiträden på heltid1 st restaurangbiträde på deltid, ca 50% (främst under lunchtimmarna).Intervjuer sker löpande!Mer information ges vid intervjutillfälle. Vid specifika frågor, kontakta oss via e-post I arbetsuppgifterna ingår främst kassahantering, servering, diskplockning och städuppgifter såsom torkning av bord och golv. Men som restaurangbiträde bör man vara beredd på att hjälpa till med det mesta.Kassavana är meriterande!Mer information ges vid intervjutillfälle. Vid specifika frågor, kontakta oss via e-post.#jobbjustnu2020-09-02Sista dag att ansöka är 2020-10-02Byrma ABLupinstigen 213673 Vendelsö5343405