Restaurangbiträde sökes i Haninge
Byrma AB / Restaurangbiträdesjobb / Haninge Visa alla restaurangbiträdesjobb i Haninge
2025-10-19
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Byrma AB i Haninge
, Nynäshamn
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi är ett företag som driver sushirestauranger på ett flertal ställen i Haninge, däribland Handen centrum och PORT73. Vi söker dig som har hög arbetsmoral och känsla för service. God samarbetsförmåga och flexibilitet är en förutsättning för att lyckas i arbetet.
Intervjuer sker löpande!
Tidigare restaurangerfarenhet är ett stort plus!
Deltid.
Mer information ges vid intervjutillfälle. Vid specifika frågor, kontakta oss via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: sushiplatsen@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sushi". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Byrma AB
(org.nr 559024-8794) Jobbnummer
9563634