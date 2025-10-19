Restaurangbiträde sökes i Haninge

Byrma AB / Restaurangbiträdesjobb / Haninge
2025-10-19


Vi är ett företag som driver sushirestauranger på ett flertal ställen i Haninge, däribland Handen centrum och PORT73. Vi söker dig som har hög arbetsmoral och känsla för service. God samarbetsförmåga och flexibilitet är en förutsättning för att lyckas i arbetet.
Intervjuer sker löpande!

Tidigare restaurangerfarenhet är ett stort plus!
Deltid.
Mer information ges vid intervjutillfälle. Vid specifika frågor, kontakta oss via e-post.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: sushiplatsen@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sushi".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Byrma AB (org.nr 559024-8794)

Jobbnummer
9563634

