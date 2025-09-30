Restaurangbiträde sökes

Manoto AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2025-09-30


Vi söker ett serviceinriktat restaurangbiträde till vår trevliga restaurang i Gårda.
Arbetsuppgifterna består av servering, disk, enklare matförberedelser och städning.
Vi ser gärna att du är noggrann, stresstålig och gillar att arbeta i team.
Arbetstider: endast vardagar, enligt schema.
Välkommen med din ansökan
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: ariomohammadi20@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Manoto AB (org.nr 556988-3977)
Furstenbergsgatan1 (visa karta)
416 64  GÖTEBORG

Arbetsplats
Gårda Lunch & Bistro

Kontakt
Ali Talebi Tadi
0700100799

Jobbnummer
9534241

