Restaurangbiträde sökes
2025-09-30
Vi söker ett serviceinriktat restaurangbiträde till vår trevliga restaurang i Gårda.
Arbetsuppgifterna består av servering, disk, enklare matförberedelser och städning.
Vi ser gärna att du är noggrann, stresstålig och gillar att arbeta i team.
Arbetstider: endast vardagar, enligt schema.
Välkommen med din ansökan
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: ariomohammadi20@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manoto AB
(org.nr 556988-3977)
Furstenbergsgatan1 (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Gårda Lunch & Bistro Kontakt
Ali Talebi Tadi 0700100799 Jobbnummer
9534241