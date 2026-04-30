Restaurangbiträde / Barista - Luleå
2026-04-30
Vill du jobba i ett modernt café där tempo, kaffe och service står i centrum?
Vi söker nu en restaurangbiträde / barista till en väletablerad caféverksamhet i Luleå. Det här är en roll för dig som gillar att arbeta i ett högt tempo, trivs med kundkontakt och vill bli riktigt bra på kaffe och service.
Du blir en viktig del av teamet i den dagliga driften och bidrar till att varje gäst får en snabb, smidig och trevlig upplevelse.
I rollen:
I rollen arbetar du med både kassaarbete, kaffeproduktion och enklare servering. Du är en del av ett team som tillsammans ser till att flödet fungerar under hela dagen. Arbetet är varierat och fartfyllt, där ingen dag är den andra lik.Publiceringsdatum2026-04-30Arbetsuppgifter
Förbereda och servera kaffe och dryck
Kassaarbete och kundservice
Enklare mat- och produktberedning
Hålla rent och ordnat i caféytor
Bidra till ett effektivt flöde i driften
Ge gäster en snabb och positiv upplevelse
Stötta kollegor där det behövs i teamet
Vem vi söker:
Vi söker dig som trivs i en social och snabb miljö och som gillar att ge bra service. Du är:
Serviceinriktad och positiv
Snabb och stresstålig
Noggrann och ansvarstagande
En lagspelare som trivs i team
Nyfiken på kaffe och gillar att utvecklas
Tidigare erfarenhet från café, restaurang, snabbservice eller liknande är meriterande.
Vi erbjuder:
Ett fartfyllt och roligt jobb i cafémiljö
Introduktion och möjlighet att utvecklas inom barista och service
Ett härligt team och varierade arbetsdagar
Tillsvidareanställning eller behovsanställning beroende på upplägg
Kollektivavtal
Praktisk information:
Placeringsort: Luleå
Omfattning: Heltid
Start: Omgående/Enligt överenskommelse
Anställningsform: Direktanställning hos kundföretaget, tillsvidare
Kollektivavtal: JaSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om Westaff Sweden AB
Westaff Sweden AB är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-27
