2025-09-27
Subway är en av världens största restaurangkedjor med över 45 000 restauranger i över 100 länder och ett självklart val för alla som vill ha ett nyttigare och fräschare snabbmatsalternativ.
Vi behöver nu först stärka vårt team på restaurangen på Sturegatan och söker
dig som är glad, flexibel och som får både kunder och kollegor att trivas. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av försäljning och beredning av våra produkter samt att hålla rent och snyggt i restaurangen. Bra fysik krävs då vi har leverans av varor flera gånger i veckan.
Du ska vara noggrann, van vid att ta eget ansvar och gilla att arbeta i ett högt tempo. Vi söker dig som sätter arbetet i första hand och som är flexibel. Vi söker dig över 18 år, då dessa tjänster även innebär nattjobb.
Erfarenhet från restaurang, cafe, livsmedel, kassa eller liknande är meriterande men inte ett krav. Vi söker dig som är ambitiös och vill visa vad du går för. Kunna prata svenska och engelska, kunna arbeta allt från morgon till natt och alla högtider.
Tillsvidareanställning
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: amanimansour62@gmail.com
Real Sub Etuna AB (org.nr 556724-9437)
Sturegatan 3
9529694