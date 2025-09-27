Restaurangbiträde
Real Sub Etuna AB / Restaurangbiträdesjobb / Eskilstuna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Eskilstuna
2025-09-27
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Real Sub Etuna AB i Eskilstuna
, Stockholm
, Haninge
eller i hela Sverige
Subway är en av världens största restaurangkedjor med över 45 000 restauranger i över 100 länder och ett självklart val för alla som vill ha ett nyttigare och fräschare snabbmatsalternativ.
Vi behöver nu först stärka vårt team på restaurangen i Eskilstuna och söker dig som är glad, flexibel och som får både kunder och kollegor att trivas. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av försäljning och beredning av våra produkter samt att hålla rent och snyggt i restaurangen. Bra fysik krävs då vi har leverans av varor flera gånger i veckan.
Du ska vara noggrann, van vid att ta eget ansvar och gilla att arbeta i ett högt tempo. Vi söker dig som sätter arbetet i första hand och som är flexibel. Vi söker dig över 18 år, då dessa tjänster även innebär nattjobb.
Erfarenhet från restaurang, cafe, livsmedel, kassa eller liknande är meriterande men inte ett krav. Vi söker dig som är ambitiös och vill visa vad du går för. Kunna prata svenska och engelska, kunna arbeta allt från morgon till natt och alla högtider. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: subwayeskilstuna1@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Real Sub Etuna AB
(org.nr 556724-9437)
Kungsgatan 21 (visa karta
)
632 18 ESKILSTUNA Arbetsplats
Subway Jobbnummer
9529692