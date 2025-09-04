Restaurangbiträde

Mj Alt AB / Restaurangbiträdesjobb / Täby
2025-09-04


Vi söker en pigg och glad medarbetare för hjälp med förberedelse av salladsbuffe, underhålla matsalen, portionera, kassa, disk och städ i både restaurang och café.
Perfekta arbetstider mån-fre 7-15:30
Har du körkort är det ett plus då vi har utkörningar varje vecka.
Svenska språket är ett krav
Vi kontaktar de intressanta ansökningarna och ber hen komma på provjobb en morgon 7-8 för att ni ska se hur vi arbetar samt träffa er i arbetsmiljö
Välkommen med er ansökan via mail

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
ej telefon, ej besök
E-post: info@mjs.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mj Alt AB (org.nr 556555-6098)
Polygonvägen 1 (visa karta)
187 51  TÄBY

Arbetsplats
MJ's Restaurang & MJ's Arninge

Jobbnummer
9493040

