Restaurangbiträde 50-75% timanställning

Jazz Sushi AB / Restaurangbiträdesjobb / Trollhättan
2025-10-12


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Trollhättan, Essunga, Vänersborg, Lilla Edet, Grästorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jazz Sushi AB i Trollhättan

Vi söker just nu någon som gärna vill jobba på en sushirestaurang. Då vi är en liten restaurang kommer jobbet vara väldigt omväxlande med arbetsuppgifter med allt från ta emot beställningar, ta betalt i kassan, förbereda och laga sushi, städa mm.
Vi söker någon som kan jobba både dagtid & kvällstid vardagar samt helger.
Vi söker en person som har tidigare erfarenhet av att ha jobbat på en restaurang och har ni tidigare jobbat med sushi är det meriterande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Via mail
E-post: jiwadeesushi@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetssökande".

Arbetsgivare
Jazz Sushi AB (org.nr 559290-8858)
Österlånggatan 41 (visa karta)
461 30  TROLLHÄTTAN

Jobbnummer
9552439

Prenumerera på jobb från Jazz Sushi AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jazz Sushi AB: