Restaurangbiträde 50-75% timanställning
Jazz Sushi AB / Restaurangbiträdesjobb / Trollhättan
Vi söker just nu någon som gärna vill jobba på en sushirestaurang. Då vi är en liten restaurang kommer jobbet vara väldigt omväxlande med arbetsuppgifter med allt från ta emot beställningar, ta betalt i kassan, förbereda och laga sushi, städa mm.
Vi söker någon som kan jobba både dagtid & kvällstid vardagar samt helger.
Vi söker en person som har tidigare erfarenhet av att ha jobbat på en restaurang och har ni tidigare jobbat med sushi är det meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Via mail
E-post: jiwadeesushi@gmail.com Arbetsgivarens referens
