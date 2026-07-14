Restaurangbiträde
Viksjö Pizzeria Handelsbolag / Restaurangbiträdesjobb / Järfälla Visa alla restaurangbiträdesjobb i Järfälla
2026-07-14
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Vi söker två restaurangbiträden som vill bli en del av vårt team. Du kommer att arbeta i en trevlig och serviceinriktad miljö där du tillsammans med dina kollegor ser till att våra gäster får en positiv upplevelse.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Förbereda och servera mat och dryck.
Ta emot och hjälpa gäster.
Kassaarbete.
Diska och hålla rent i restaurang och kök.
Fylla på varor och bidra till ordning och reda.
Följa gällande hygien- och livsmedelsrutiner.Kvalifikationer
Serviceinriktad och positiv.
Ansvarstagande och noggrann.
God samarbetsförmåga.
Klarar av att arbeta i ett högt tempo.
Erfarenhet från restaurang, café eller liknande är meriterande men inget krav.Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till onur.uludag00@hotmail.com
.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna två nya medarbetare till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09
E-post: Onur.uludag00@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viksjö Pizzeria Handelsbolag
Banangränd 1 (visa karta
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175 49 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Viksjö Pizzeria HB Jobbnummer
10002867