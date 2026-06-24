Restaurangbiträde
Gåverud Kök & Catering Bohus AB / Restaurangbiträdesjobb / Ale Visa alla restaurangbiträdesjobb i Ale
2026-06-24
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Vi på Gåverud Kök & Catering expanderar och söker en person som kan fungera som en allt i allo. Du kommer att jobba tillsammans med 5-6 personer på restaurangen och göra allt från frukost, frallor, salladsbuffé, köra med leveranser, stå i kassan, åka på cateringevent, dekorera tårtor, lägga bufféer och diska.
Arbetstiderna är förlagda mellan 06:30 -15:00 men även vissa kvällar och helger kan förekomma vid behov/ säsong t.ex. studenter, avslutningar och jul. Vi är alltid stängt v.28-31.
Vi är ett familjeföretag som har funnits i ca: 6 år och vi gör allt från frallor, smörgåstårtor, tårtor, bufféer, lunch, bröllop, begravningar & frukost.
Vad som förväntas av dig som söker:
Du är en glad och positiv person med ett gott humör. Vi tror på lagarbete och att jobba tillsammans. Är du matintresserad och vill utvecklas till att jobba som kock så finns det goda möjligheter till det.
Ansökningar kommer att behandlas löpande så skicka iväg din ansökan snarast. Tillträde från v.33 eller enligt överenskommelse.
Vi har kollektivavtal
B-körkort med manuell behörighet är ett krav då det behöver köras ut beställningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: Gaverud@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gåverud Kök & Catering Bohus AB
(org.nr 559257-5319), http://www.gaverud.se
Färjevägen 1 (visa karta
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445 34 BOHUS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marcus Gåverud Gaverud@gmail.com 0738245539 Jobbnummer
9976867