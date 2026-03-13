Restaurangbiträde
B And B Killarna AB / Restaurangbiträdesjobb / Hudiksvall Visa alla restaurangbiträdesjobb i Hudiksvall
2026-03-13
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos B And B Killarna AB i Hudiksvall
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av Seastreet-familjen i Hudiksvall?
Älskar du japansk matkultur och drivs av att leverera service i världsklass? Seastreet Sushi växer och nu söker vi ett engagerat restaurangbiträde till vår väl etablerade restaurang i Hudiksvall!
Om Seastreet Sushi
Seastreet Sushi är mer än bara en restaurang - det är en destination för matälskare som värdesätter kvalitet, färska råvaror och en genuin japansk smakupplevelse. Vi är kända för vår gästvänliga service och våra fräscha lokaler. Med framgångsrika etableringar i Umeå, Härnösand, Hudiksvall, Östersund och Sundsvall är vi en stabil och växande aktör i Norrland.
Rollen som restaurangbiträde
Som restaurangbiträde hos oss är du en viktig länk i teamet. Din vardag är varierad och tempot är ofta högt, särskilt under lunch- och middagsrusningar.
Dina främsta arbetsuppgifter inkluderar:
Assistera vid tillagning: Du hjälper våra kockar med förberedelser och tillagning av sushi.
Kvalitetssäkring: Du ansvarar för att restaurangmiljön är ren och inbjudande (plocka disk, städning och diskhantering).
Teamarbete: Du samarbetar nära dina kollegor för att skapa ett smidigt arbetsflöde.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för matlagning och som trivs i en social miljö.
Krav för tjänsten:
Minst 6 månaders arbetserfarenhet inom det japanska köket.
Grundläggande kunskaper eller erfarenhet av sushi-tillagning.Publiceringsdatum2026-03-13Dina personliga egenskaper
Stresstålig: Du behåller lugnet och fokus även när kön ringlar lång.
Lagspelare: Du ser vad som behöver göras och hjälper alltid dina kollegor.
Serviceinriktad: Du sätter alltid gästen i centrum och är mån om att leverera hög kvalitet.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en trygg arbetsplats i en modern och fräsch miljö. Här får du chansen att utvecklas inom det japanska köket tillsammans med ett härligt team som brinner för mat och service.Så ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka din ansökan till oss så snart som möjligt. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan till Seastreet Sushi - där kvalitet möter tradition! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@seastreet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B And B Killarna AB
(org.nr 556841-3644), https://seastreet.se
Möljen 10 (visa karta
)
824 32 HUDIKSVALL Arbetsplats
B & B Killarna AB Jobbnummer
9795070