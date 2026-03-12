Restaurangbiträde
2026-03-12
13 Juni - 24 Augusti
Lammet & Grisen
är beläget på solsäkra norra Öland och serverar helstekt lamm och gris. Köttet trancheras av våra kockar ute i restaurangen och tillbehören väljer gästerna själva från olika tillbehörsbord. Självklart finns det även vegetariska/veganska alternativ.
Erfarna trubadurer underhåller gästerna varje kväll. Från öppning till stängning.
På taket finns en härlig terrass med utsikt över det öländska alvaret där våra gäster kan ta en drink före eller efter maten.
Öppet
Restaurangen är öppen kvällstid och våra generella öppetdagar är måndag till lördag.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
För att jobba hos oss måste Du ha ordningssinne och vara full av energi. Du har ett glatt humör och tycka om att jobba med människor. Vi utbildar dig men det är ett plus om du jobbar /jobbat inom restaurang/café innan. Vi har mycket gäster, mellan 400-900 gäster per kväll så jobbet innebär högt tempo.
Du förbereder restaurangen inför kvällen t ex städa, torka bord m.m. Duka av tallrikar, bestick och glas, se till att hålla rent och snyggt på borden. Få borden klara inför nästa sittning. Alla som jobbar i matsalen har även ansvar för att alla glas diskas och putsas. Vi jobbar som ett team där alla hjälps åt.
Personalmaten, gemenskapen
Ända sedan starten år 1969 på Öland har den gemensamma stunden med jättegod personalmat varit självklar. Pappa Bengans idé känns självklar idag. "Om man ska kunna jobba bra så måste man äta bra". Fortfarande efter 50 år är det en jätteviktig stund inför kvällen. Personal och ägare sitter med i det avspända "uppsnacket" inför kvällen. Kockarna turas om att få den hedervärda uppgiften att med har full frihet skapa vällagade rätter av bra råvaror, med fokus på variation, gott och nyttigt.
Boendet
Vi har Nybygården. Ett före detta pensionat med stora huset, längan, gårdshuset, friggan samt en stoor trädgård med för vollyboll och utehäng. En riktig sommaridyll! Till badstranden på Nyby är det bara 2 km, till Ica 1 km.
Läs mer och och sök här:https://www.lammet.nu/oland/jobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via hemsida Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lammet & Grisen På Öland AB
Hornvägen 35 (visa karta
387 72 LÖTTORP Arbetsplats
Lammet & Grisen på Öland AB Jobbnummer
