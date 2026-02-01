Restaurangbiträde

Pong Henriksdal AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-02-01


Restaurangbiträde - Pong Henriksdal

Pong Henriksdal söker ett serviceinriktat och drivande restaurangbiträde!
Är du positiv, snabbfotad och trivs i en fartfylld miljö? Då kan du vara den vi letar efter.

Publiceringsdatum
2026-02-01

Om tjänsten
Som restaurangbiträde hos oss arbetar du nära både gäster och kollegor. Dina arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:

Förberedelse och uppläggning av mat i buffé och kök
Plock och disk
Påfyllning och hållning av ordning i matsalen
Städning och daglig rengöring
Service och bemötande av gäster

Vi söker dig som

Är ansvarstagande och gillar att arbeta i team
Har ett gott bemötande och kan hålla högt tempo
Är flexibel och lösningsorienterad
Har erfarenhet från restaurang - meriterande men inget krav
Kan arbeta dagtid, kvällar och helger

Vi erbjuder

En trevlig arbetsplats med härliga kollegor
Möjlighet att växa inom Pong-gruppen
Trygga villkor och ett varierat arbete
God mat och en energifylld arbetsmiljö

Så ansöker du
Skicka din ansökan och korta presentation till [info@ponghenriksdal.se].
Tjänsten tillsätts löpande, så vänta inte med att söka!

Välkommen till Pong Henriksdal - där vi tillsammans skapar service och smakupplevelser i toppklass!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: Info@ponghenriksdal.se

Arbetsgivare
Pong Henriksdal AB (org.nr 556862-8431)
Jan Inghe-Hagströms Torg 42:52 (visa karta)
120 71  STOCKHOLM

Jobbnummer
9715914

