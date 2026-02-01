Restaurangbiträde
Restaurangbiträde - Pong Henriksdal
Pong Henriksdal söker ett serviceinriktat och drivande restaurangbiträde!
Är du positiv, snabbfotad och trivs i en fartfylld miljö? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-02-01Om tjänsten
Som restaurangbiträde hos oss arbetar du nära både gäster och kollegor. Dina arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:
Förberedelse och uppläggning av mat i buffé och kök
Plock och disk
Påfyllning och hållning av ordning i matsalen
Städning och daglig rengöring
Service och bemötande av gäster
Vi söker dig som
Är ansvarstagande och gillar att arbeta i team
Har ett gott bemötande och kan hålla högt tempo
Är flexibel och lösningsorienterad
Har erfarenhet från restaurang - meriterande men inget krav
Kan arbeta dagtid, kvällar och helger
Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats med härliga kollegor
Möjlighet att växa inom Pong-gruppen
Trygga villkor och ett varierat arbete
Så ansöker du
Skicka din ansökan och korta presentation till [info@ponghenriksdal.se
Tjänsten tillsätts löpande, så vänta inte med att söka!
Välkommen till Pong Henriksdal - där vi tillsammans skapar service och smakupplevelser i toppklass!
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: Info@ponghenriksdal.se Arbetsgivare Pong Henriksdal AB
Jan Inghe-Hagströms Torg 42:52 (visa karta
120 71 STOCKHOLM Jobbnummer
