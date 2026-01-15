Restaurangbiträde
2026-01-15
Vi söker restaurangbiträde - heltid
Vi söker en glad och serviceinriktad restaurangbiträde på deltid.
Vi söker dig som:
Är positiv och social
Kan arbeta kvällar & helger
Är stresstålig
Gillar kundkontakt
Erfarenhet är meriterande men inget kravPubliceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar
Kassa
Steka hamburgare, göra sallader, mm
Servering
Städning och disk
Vi erbjuder:
Deltidstjänst
Trevligt arbetsklimat
Möjlighet till extra pass Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-Mail & telefon
E-post: oscar.akalp@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Triss i S AB
(org.nr 559387-4505)
Lillängsvägen 14 (visa karta
)
663 31 SKOGHALL Arbetsplats
Skoghalls Pizzeria Kontakt
Oscar Akalp oscar.akalp@gmail.com 0700363100 Jobbnummer
9685085