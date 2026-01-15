Restaurangbiträde

Triss i S AB / Restaurangbiträdesjobb / Hammarö
2026-01-15


Vi söker restaurangbiträde - heltid

Vi söker en glad och serviceinriktad restaurangbiträde på deltid.

Vi söker dig som:
Är positiv och social
Kan arbeta kvällar & helger
Är stresstålig
Gillar kundkontakt
Erfarenhet är meriterande men inget krav

Publiceringsdatum
2026-01-15

Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar
Kassa
Steka hamburgare, göra sallader, mm
Servering
Städning och disk

Vi erbjuder:
Deltidstjänst
Trevligt arbetsklimat
Möjlighet till extra pass

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-Mail & telefon
E-post: oscar.akalp@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Triss i S AB (org.nr 559387-4505)
Lillängsvägen 14 (visa karta)
663 31  SKOGHALL

Arbetsplats
Skoghalls Pizzeria

Kontakt
Oscar Akalp
oscar.akalp@gmail.com
0700363100

Jobbnummer
9685085

