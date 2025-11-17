Restaurangbiträde

HS fastfood AB / Restaurangbiträdesjobb / Kiruna
2025-11-17


Vi söker dig som vill jobba med oss på Frasses i Kiruna! Vi är ett glatt team som brinner för service och goda hamburgare.
Du som söker är en glad och positiv person som tycker om att jobba med kundbemötande.
Arbetstiderna är förlagda dag- & kvällstid samt varannan helg.
I tjänstens arbetsuppgifter ingår allt från kundkontakt till matlagning samt övriga tillhörande sysslor, vilket innebär att det är viktigt att kunna ha många bollar i luften samtidigt.

Ansök via mejl !!
kiruna@frasses.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
E-post: kiruna@frasses.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb i Kiruna".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
HS fastfood AB (org.nr 559303-2831)
Österleden 12 (visa karta)
981 38  KIRUNA

Jobbnummer
9607254

