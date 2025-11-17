Restaurangbiträde
2025-11-17
Vi söker dig som vill jobba med oss på Frasses i Kiruna! Vi är ett glatt team som brinner för service och goda hamburgare.
Du som söker är en glad och positiv person som tycker om att jobba med kundbemötande.
Arbetstiderna är förlagda dag- & kvällstid samt varannan helg.
I tjänstens arbetsuppgifter ingår allt från kundkontakt till matlagning samt övriga tillhörande sysslor, vilket innebär att det är viktigt att kunna ha många bollar i luften samtidigt.
Ansök via mejl kiruna@frasses.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
E-post: kiruna@frasses.se
Detta är ett heltidsjobb.

HS fastfood AB
