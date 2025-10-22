Restaurangbiträde
2025-10-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Vi söker en erfaren, positiv sinnad och organiserad Restaurangbiträde.
Som restaurangbiträde hos oss arbetar du nära både gäster och kollegor. Du hjälper till med att:
Ta emot beställningar och servera mat
Hålla rent och snyggt i matsal och kök
Förbereda enklare maträtter och tillbehör
Ge våra gäster bästa möjliga upplevelse med ett leende på läpparna
Vi söker dig som:
Är positiv, noggrann och gillar att arbeta i team
Har lätt för att ta ansvar och hålla högt tempo
Har erfarenhet från restaurang eller café (meriterande, men inget krav)
Talar svenska
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö med härliga kollegor
Möjlighet att växa och utvecklas inom restaurangbranschen
Skicka din ansökan och CV till info@laciau.se
senast 2025-11-21
Urval sker löpande, så vänta inte med att söka!
Varmt välkommen till oss på La Ciau - där service, matglädje och teamwork står i centrum!
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: info@laciau.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vivandi AB
(org.nr 556855-4736)
Kronoskogsvägen 83 (visa karta
)
903 61 UMEÅ Jobbnummer
9568693