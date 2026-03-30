Restaurang- & Köksbiträde
Är du serviceinriktad, gillar att arbeta i högt tempo och vill bidra till en trivsam måltidsupplevelse? Som restaurangbiträde hos ISS får du en viktig roll nära gästerna och blir en del av ett team som varje dag skapar värde. Här får du möjlighet att växa inom ett globalt företag där människor och kvalitet står i fokus.
Om rollen
Som restaurangbiträde hos ISS arbetar du med traditionella arbetsuppgifter inom restaurang och servering. Rollen innebär att du genom god service, kvalitet och engagemang bidrar till en välkomnande och effektiv restaurangmiljö. Tjänsten är placerad i [ange ort] och [ange anställningsform, t.ex. tillsvidare/deltid/vikariat].
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förberedelse och upplägg av mat samt påfyllning av bufféer
Kassaarbete och gästmottagning
Disk, rengöring och allmän ordning i restaurang och kök
Hantering av livsmedel enligt gällande hygienregler
Stödja kollegor i dagliga rutiner för att säkerställa kvalitet och trivsel
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter - allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för service och trivs i en roll där varje dag bjuder på nya möten.
Erfarenhet från restaurang, café, storkök eller liknande serviceyrke
God förmåga att arbeta i team och ge ett professionellt bemötande
Grundläggande kunskap om hygien och livsmedelshantering
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Meriterande:
Kassavana
Erfarenhet från arbete inom större verksamheter eller företag
Din ansökan
Välkommen med din ansökan via [ange ansökningslänk eller mejl] senast [ange sista ansökningsdatum].
Rekryteringsprocessen kan innehålla intervjuer, arbetsprover eller referenstagning. Vid vissa uppdrag kan även bakgrundskontroll eller säkerhetsprövning förekomma.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta [namn + kontaktuppgifter].
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
702 25 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro Kontakt
HR Manager
Janne Wilhelmsson janne.wilhelmsson@se.issworld.com Jobbnummer
9826037