Restaurang Thaipalace
Tran Doan AB / Kockjobb / Karlshamn Visa alla kockjobb i Karlshamn
2025-12-12
Visa alla jobb hos Tran Doan AB i Karlshamn
Restaurang Thai Place är en restaurang i centrala Karlshamn, vi inriktar oss på asiatiska maträtter.
Vi har meny, lunchbuffé och take away .
Vi söker nu en kock eller en köksbiträde
Tjänster kan går båda heltid eller deltid.
Vi söker också en Servitris / servitör person som jobba deltid.
Vi erbjuder en roligt och utvecklande arbetsplats där du har möjlighet att stärka dina kunskaper inom hotell och restaurang som kocka och försäljning , kundservice där gästen står i fokus.
• Jobbet innefattar dagtid ,kvällar och helger
• Tillträde efter överenskommelse
• Lön enligt kollektivavtal
Älskar du att jobba med hotell & restaurang ?
Är du en glad och framåt person ?
Skicka din ansökan med din foto samt CV och personligt brev .
Ett plus om ni talar Vietnamesiska då ägarfamiljen är från Vietnam.
Skicka in din ansökan till : thaipalace.karlshamn@gmail.com
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Kan lämna ansökan till restaurang
E-post: thaipalace.karlshamn@gmail.com Omfattning
