Restaurang söker Köksbiträde Katrineholm/Vingåker
2026-02-11
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
Älskar du att arbeta i kök och trivs i ett högt tempo? Vill du vara en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, ansvar och matglädje står i fokus? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-11Om företaget
Vi är en etablerad restaurang i Katrineholm som arbetar med lunchservering, catering och matproduktion. Vi lägger stor vikt vid god mat, struktur i köket och ett bra samarbete i teamet.
Vi söker nu ett engagerat köksbiträde som vill arbeta tillsammans med oss.Dina arbetsuppgifter
Som köksbiträde har du en viktig stödjande roll i köket och bidrar till att arbetet flyter smidigt och hygieniskt. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Förberedelse av ingredienser (skära, hacka, skala och skölja råvaror)
Hjälpa till vid enklare matlagning och servering
Montering och enklare uppläggning av maträtter
Hantering av köksutrustning
Disk, städning och rengöring av kök och arbetsytor
Lagerhantering och mottagning av varor
Säkerställa god hygien och ordning enligt gällande livsmedelsregler
Arbetet kan stundtals vara stressigt och kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet och tydlig kommunikation med övriga i köksteamet.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för köksarbete
Är ansvarstagande, noggrann och stresstålig
Trivs med att arbeta i team
Har god arbetsmoral och är punktlig
Har erfarenhet av köksarbete (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats i ett växande företag
Ett positivt och hjälpsamt arbetsklimat
Möjlighet till utveckling inom köket
Lön enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till:ekonomi@commat.se
Märk ansökan med köksbiträde.
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
