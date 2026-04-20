Restaurang/Enhetschef - Luleå!
WeStaff Sweden söker, genom rak rekrytering, en driven och ansvarstagande Restaurangchef/Enhetschef till vår uppdragsgivare i Luleå!
Vill du leda en verksamhet där tempot är högt, dagarna varierade och där du får stort eget ansvar? Vi söker nu en erfaren och handlingskraftig Restaurangchef/Enhetschef som vill ta nästa steg i karriären och driva enheten framåt tillsammans med ett engagerat team.
Det här är en roll för dig som trivs när mycket händer, som vågar fatta snabba beslut och som gillar att arbeta nära både drift och personal. Du får en central position i verksamheten och ansvarar för att skapa en välfungerande, effektiv och trivsam arbetsplats.
Om rollen
Som Restaurangchef/Enhetschef har du det övergripande ansvaret för enhetens dagliga drift. Du leder personalen, säkerställer hög kvalitet i service och produktion, och ser till att verksamheten når sina mål. Rollen kombinerar operativ närvaro med strategiskt ansvar, och du arbetar nära både medarbetare och ledning.
Dina ansvarsområden inkluderar bland annat:
Personalansvar och schemaläggning
Rekrytering, introduktion och utveckling av medarbetare
Inköp, beställningar och lagerhållning
Ekonomiskt ansvar och uppföljning
Operativt arbete i driften vid behov
Att skapa en positiv arbetsmiljö och vara en närvarande ledare
Det här är en roll för dig som är prestigelös, trygg i att leda andra och som trivs med att vara "hands on" när situationen kräver det.
Vem vi söker
Vi söker dig som är:
Pålitlig, ansvarstagande och trygg i att fatta egna beslut
Drivande, lösningsorienterad och van vid att arbeta i ett högt tempo
En naturlig ledare som skapar engagemang och arbetsglädje
Prestigelös och redo att kavla upp ärmarna när det behövs
Erfaren av att leda personal och driva en restaurang- eller serviceenhet
Du har tidigare arbetat i en roll med stort ansvar och trivs med frihet under ansvar. Erfarenhet från restaurang, café, service eller liknande verksamhet är starkt meriterande.
Praktisk information:
Placeringsort: Luleå
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Direktanställning hos kundföretaget, tillsvidare
Kollektivavtal: UnionenPubliceringsdatum2026-04-20Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om Westaff Sweden AB
Westaff Sweden AB är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7603846-1956786".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
