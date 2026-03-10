Restaurang biträde-Omgående
2026-03-10
Vi söker nu ett serviceinriktat restaurangbiträde till vårt team. Som restaurangbiträde arbetar du med varierande arbetsuppgifter i foodtrucken, såsom att sköta kassa, servera mat, göra wraps, hålla rent i foodtrucken.
Du är en positiv och stresstålig person som trivs med att arbeta i ett högt tempo och tycker om att ge god service till gäster. Erfarenhet från restaurang eller serviceyrke är meriterande, men inget krav - vi värdesätter rätt inställning och vilja att lära sig.
Arbetet kräver att du kan samarbeta bra med kollegor och bidra till en trevlig arbetsmiljö. Arbetstiderna kan variera och inkluderar kvällar och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: info@sheeshfood.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sheesh AB
Ekgårdsvägen 1
141 75 KUNGENS KURVA
Sheesh Wraps
