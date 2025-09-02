Resource Manager | Assurance | Stockholm
2025-09-02
Hos oss blir du en av nyckelpersonerna för vårt huvudkontors bemanningsgrupp och får därmed en fantastisk möjlighet att bygga ditt interna nätverk med både konsulter och ledningspersoner. Om du trivs med ett arbete där du tar ansvar, arbetar lösningsorienterat och där teamkänslan är viktig så är detta tjänsten för dig!
Möjligheten
Som Resource Manager hos oss arbetar du med utmanande och utvecklande arbetsuppgifter där syfte är ta fram den bästa sammansättningen av medarbetare för kundens uppdrag samt att möjliggöra medarbetarnas utveckling genom att ingå i rätt team för rätt kund. Tjänsten är en inarbetad och ovärderlig roll sedan flera år och du kommer att ingå i Stockholms Resource Management grupp och även vårt nationella Resource Management-team.
Vi förväntar oss att du har egenskaper som att vara diplomatisk och empatisk samt att du har en god förmåga till att omprioritera aktiviteter allteftersom pusslet förändras. Det kommer krävas att du tar egna beslut och vid tillfällen utmanar kundansvariga för att nå den mest optimala lösningen för teamet och kunden. Vi förväntar oss också att du tar ansvar över din roll och arbetar självständigt.
Ansvarsområden:
Granska och säkerställa att planeringen är uppdaterad för olika nivåer av medarbetare
Kontrollera och omfördela medarbetarnas arbetsbelastning för att uppnå balans mellan olika perioder och medarbetare
Ha en god överblick på kommande resursbehov och tillgänglighet på kontoren
Sträva mot en optimal teamsammansättning för att maximera beläggningen och marginalen på uppdragen
Hantera den årliga planeringsprocessen tillsammans med Team Lead och Resource Managers i Stockholm
Arbeta nära gruppchefer och lämna kontinuerliga analyser och rapporter med avvikelser för att hela tiden uppnå den mest optimala beläggningen för både medarbetare och kunder
Färdigheter och egenskaper för framgång
För att trivas i rollen behöver du vara social, kommunikativ och van vid ett strukturerat arbetssätt
Du har några års arbetslivserfarenhet av Resource Management eller administration i liknande professionella organisationer som vår
Du har bevisad administrativ erfarenhet, är driven analytiskt och tar egna initiativ
Du har en god förmåga att uttrycka dig väl i svenska och engelska i både tal och skrift
Du uppskattar ett omväxlande och självständigt arbete som kräver engagemang och ansvarstagande
Resultatinriktad och har god förmåga att omprioritera arbetsuppgifter efter förändringar
Vad vi erbjuder dig
På EY kommer vi att hjälpa dig utveckla och anpassa dina färdigheter framåt utifrån en upplevelse i världsklass. Vi stärker dig i en flexibel miljö och låter dig och din kompentens blomma i en kultur som värdesätter mångfald och inkludering på en global nivå. Läs mer här. Vi är en grupp som betonar hög kvalitet, kunskapsutbyte och en riktigt bra teamkänsla. Vi erbjuder dessutom en stimulerande, inkluderande och trevlig arbetsmiljö i våra fina lokaler mitt i City på Hamngatan 26 i Stockholm.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Välkommen med din ansökan där du bifogar cv & personligt brev samt eventuella intyg från tidigare arbetsgivare. Vi påbörjar intervjuarbetet snarast och kan tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Vänligen ansök så snart som möjligt, dock senast den 30 september 2025. Under rekryteringsprocessen kommer vi att vara nyfikna på att veta mer om dig, varför du har valt att söka dig till EY och du kommer få lära känna oss.
Vid frågor gällande tjänsten, kontakta Sara Lövgren på sara.lovgren@se.ey.com
. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Simon Aspler på simon.aspler@se.ey.com
.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
