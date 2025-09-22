Reservdelsperson sökes till Markverkstad Eksjö
2025-09-22
Har du erfarenhet som reservdelsman? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att jobba varierat? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig!
Markverkstad Öst
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att förena det professionella och det privata. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Öst (Mv Öst) är en avdelning inom Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, som utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav.
Mv Öst är 70 medarbetare, som bedriver verksamhet i Eksjö, Kvarn och Linköping. Vill du veta mer om vad Markverkstaden gör? Kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Reservdelsberedning och hantering av materiel in och ut på verkstad och därtill knuten problemlösning.
Utföra avrop/inköp av reservdelar till de fordon som används inom Försvarsmakten, t ex patrullfordon, bandvagnar, tunga hjulfordon, i viss mån annan militärspecifik materiel. Arbetet innebär att beställa reservdelar från eget centrallager och civila leverantörer samt skötsel/ansvar för reservdelslager.
Dagligt arbete med beställning/utlämning av reservdelar samt mottagning av gods/materiel och löpande uppföljning och inventering.
Kvalifikationer
• Vi söker dig som har som lägst fullgjord och avslutad två- eller treårigt gymnasium med inriktning mot fordonsteknik eller motsvarande, alternativt kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Du har som lägst B-körkort Dina personliga egenskaper
Du är en lagspelare som arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Som reservdelsman är du strukturerad, beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö.
Vidare söker vi dig som har en positiv attityd till arbetet och verksamheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Försvarmaktens mekanikerutbildning som reservdelsman eller på något fordonssystem
• Kunskaper i Försvarmaktens IT system PRIO
• Erfarenhet av reservdelshantering och/eller lagerarbete
• Hög datorvana samt goda kunskaper i Officepaketet (Word, Excel)
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid - varierande arbetstider kan förekomma
Arbetsort: Eksjö
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Detaljchef Andreas Gunarsson :
Information om rekryteringsprocessen
HR Alexandra Falk: 070- 848 17 61
Fackliga företrädare
SACO: Håkan Eliasson
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Anders Norén
Samtliga kontaktas via tfn 035-266 20 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-20. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben - utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.
FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9519120