Reservdelsman Sollentuna
Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Sollentuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Sollentuna
2026-01-08
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att arbeta både praktiskt, administrativt och socialt? Då kan tjänsten som reservdelsman vara något för dig. Rollen som reservdelsman är ett varierande och roligt arbete för dig som har kunskap om och intresse för bilar. Arbetsuppgifterna innefattar planering och beställning av reservdelar, hantering av inkommande gods och lager, returhantering, intern service till övriga medarbetare, samt andra tillkommande administrativa uppgifter.
I rollen som reservdelsman är du en viktig del av verksamheten, eftersom du säkerställer att både bilförsäljning och verkstad får tillgång till reservdelar och tillbehör som efterfrågas. Arbetet sker i nära samarbete med verkstadens olika roller, medarbetarna är glada och stämningen präglas av en teamkänsla. Du erbjuds möjligheten att utvecklas tillsammans med dina kollegor på en fin och fräsch verkstad/bilåterförsäljare.Vi söker dig som-Har tidigare erfarenhet av reservdelshantering på en bilverkstad.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
• Har god datorvana eftersom du i arbetet ska kunna hantera olika reservdelssystem.
• Talar svenska och engelska obehindrat.
• Innehar B-körkort.
Det är meriterande om du:
• Arbetat i reservdelssystem tidigare.
Du som person är:
• Strukturerad, ordningsam och noggrann.
• Serviceinriktad och lösningsorienterad.
• Ansvarstagande och självgående.
• Tekniskt lagd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6847914-1778389". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Sollentuna Centrum (visa karta
)
191 47 SOLLENTUNA Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9672963