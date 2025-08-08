Reservdelschef till Engströms Bil
Engströms Bil AB / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2025-08-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Engströms Bil AB i Linköping
, Vimmerby
, Västervik
, Kalmar
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Vi söker en engagerad och driven Reservdelschef till Engströms Bil. Som Reservdelschef kommer du att leda, utveckla och effektivisera avdelningen för att säkerställa att rätt reservdelar och tillbehör finns tillgängliga vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad. Bilbranschen genomgår en spännande förändringsresa, och hos oss får du möjligheten att aktivt vara med och forma framtiden för vår reservdelsavdelning.
Ansvarsområden:
Leda, inspirera och utveckla vår personal inom reservdelsavdelningen.
Implementera strategiska åtgärder för att förbättra försäljning, affärsutveckling och resultat.
Skapa och följa upp handlingsplaner som driver verksamheten framåt, med fokus på budget, nyckeltal och processer.
Optimera våra lagernivåer och säkerställa att vi alltid har rätt reservdelar tillgängliga.
Ansvara för uppföljning av nyckeltal såsom omsättningshastighet, lagervärde och bruttovinst.
Bygga starka relationer med leverantörer och förhandla fram de bästa avtalen.
Säkerställa att vi följer alla rutiner, processer och kvalitetskrav för att leverera högsta kvalitet till våra kunder.
Du kommer att arbeta nära servicemarknadschef, verkstadschef och försäljningsavdelning för att samordna aktiviteter och kampanjer.
Vad vi erbjuder:
Hos Engströms Bil värdesätter vi våra medarbetare och erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa och utvecklas. Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner, förmåner och möjligheter till vidareutbildning. Du kommer att vara en del av ett engagerat team som arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål och skapa en positiv arbetsmiljö.
Vad vi söker:
Gärna flerårig erfarenhet inom branschen och en beprövad förmåga att leda och inspirera människor.
En stark ledare med goda kunskaper i både svenska och engelska.
B-körkort och goda datakunskaper.
Personliga egenskaper vi värdesätter:
Ledande: Du är kommunikativ, tydlig och inspirerande. Du engagerar och entusiasmerar ditt team.
Affärsmässig: Du ser möjligheter och påverkar lönsamhet, tillväxt och kostnadseffektivitet på ett positivt sätt.
Strukturerad: Du arbetar metodiskt och kan skapa ordning och reda.
Målinriktad: Du fokuserar på att nå mål och kommunicerar förväntningar tydligt.
Relationsbyggande: Du skapar och bibehåller relationer baserade på respekt och tillit.
Frågor och ansökan:
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Servicemarknadschef Sebastian Nilsson, 0492-49 00 20, sebastian.nilsson@engstromsbil.se
Skicka in din ansökan senast den 30 september men urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare, så vänta inte med din ansökan!
Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna dig till Engströms Bil! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Engströms Bil AB
(org.nr 556076-0836), https://www.engstromsbil.se/
Roxtorpsgatan 2-8 (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicemarknadschef
Sebastian Nilsson sebastian.nilsson@engstromsbil.se 0492-49 00 20 Jobbnummer
9451063