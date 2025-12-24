Reservdelsansvarig Kalmar
Karriärguiden Group Sweden AB / Säljarjobb / Kalmar Visa alla säljarjobb i Kalmar
2025-12-24
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Växjö
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/reservdelsansvarig-kalmar.
Vi ser fram emot din ansökan!
Reservdelsansvarig
Nu letar vi efter dig som gillar att jobba med reservdelar. För att trivas i rollen behöver du vara en person med en serviceinriktad approach och du har ett genuint tekniskt intresse.Publiceringsdatum2025-12-24Om tjänsten
Till vår anläggning i Kalmar söker vi en reservdelsansvarig vilket innebär ansvar över verkstadens reservdelsförsörjning och lagerhanteringen. En viktig del i ditt arbete är att samverka med våra mekaniker i reservdelsfrågor, men även mot våra kunder i dessa frågor. Du arbetar proaktivt för nya affärer och en hög kundnöjdhet. Ständiga förbättringar för optimala flöden är en viktig del i ditt arbete. I rollen ingår även butiksförsäljning, administration samt fakturering.
Om dig
Rollen ställer krav på affärsmässighet, hög servicekänsla och ett positivt ledarskap. Du är en problemlösare med ordning och reda. Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet av liknande arbete, och meriterande är om du dessutom har Volvo-bakgrund från den tunga sidan.
Du har systemvana och behärskar svenska i tal och skrift. Körkort med C-behörighet och truckkort är meriterande. Vi tar för givet att du har grundfundamentet för vad som utgör en bra arbetskollega, att vara hjälpsam, visa respekt och du är lösningsorienterad.Om företaget
Vi ger dig en anställning i ett tryggt och stabilt familjeföretag med ett starkt varumärke, offensiv tillväxtstrategi, framåtanda och snabba beslutsvägar. Vi är en arbetsgivare med ett starkt medarbetarperspektiv som alltid vill bli bättre och utvecklas.
Vår värdegrund är den som genomsyrar allt vi gör på Finnvedens Lastvagnar. Den står för hur vi bemöter våra kunder och varandra. Våra ledstjärnor i vardagen är yrkesstolthet, driv, öppenhet och närhet.
Om ansökan
Sista ansökningsdatum är 31 januari 2026. För mer information om tjänsten, kontakta Servicechef Uffe Nilsson, tfn: 070-306 67 78. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med din ansökan då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då kanske du är den vi letar efter!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/finnvedens-lastvagnar-ab Arbetsplats
Finnvedens Lastvagnar AB Jobbnummer
9663663