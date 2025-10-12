Reservdels- & Flödeskoordinator (Bil)
2025-10-12
Brinner du för ordning, kostnadskontroll och att få saker att hända? Som Reservdels- & Flödeskoordinator ansvarar du för att rätt delar kommer i rätt tid till rätt bil, och att hela flödet från inköp till publicerad annons flyter friktionsfritt.
Dina arbetsuppgifter:
Äga reservdelsprocessen end-to-end: behovslista per bil, prisjämförelse, beställning på VIN/regnr, leveransbevakning, returer/garantier.
Följa upp åtgärder hos verkstäder och internt: säkerställa att alla bilar repareras, tvättas och fotograferas enligt plan.
Utföra enklare mekaniska åtgärder själv.
Uppdatera status i system.
Säkerställa korrekt placering av bilar på uppställningsplatsen och smidig överlämning mellan steg.
Koordinera med transportansvarig/chaufförer för hämtning/leverans.
Samarbeta med sälj/marknad så att bilar publiceras snabbt med korrekta uppgifter.
Du är:
Systematisk, kostnadsmedveten och duktig på uppföljning
Praktisk och trygg i att skruva med enklare saker själv
Kommunikativ och tydlig
Bekväm med digitala verktyg
Har B-Körkort (manuell).
Nyckel-KPI:er du äger:
Ledtid inköp till publicerad annons.
Andel bilar "annonsredo" inom 20 dagar.
Kostnad och träffsäkerhet i reservdelsinköp.
Ledtid betalning till hämtning av fordon.
Om tjänsten: Heltid, i Upplands Väsby. Praktiskt, datadrivet och med stort ansvar.
