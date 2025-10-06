Resemontör
2025-10-06
FlexibelPersonal söker en resemontör till Kylpanel i Nässjö
Vi söker dig som har erfarenhet av montering alt. plåtarbete el erfarenhet inom hantverksyrken.
Kylpanel bygger kyl/frysrum till butiker, skolor, restauranger, sjukhus och industri.
Vi monterar bara kylrummen inga motorer el aggregat
Vi tar för givet att du är serviceinriktad och kan samarbeta med andra människor, och har ett gott tekniskt sinne.
Eftersom du reser med en kollega och ni blir väldigt tajta så önskar vi att du är social och utåtriktad, har lätt att umgås och skratta.
Ni kommer resa i Sverige från måndag morgon till torsdag kväll.
Utgå från Nässjö alt. Jönköping beroende på vart du bor.
Vi söker dig som är tekniskt intresserad och mycket noggrann och har en känsla för kvalitet.
Vi värderar din personlighet mer än erfarenhet
Arbetstiden är måndag - torsdag
Svenska i tal och skrift
Körkort B
Varmt välkommen med din ansökan redan idag
Märk ansökan med Resemontör
Vi gör löpande urval så sök redan idag
Kylpanel har valt att samarbeta med Flexibel Personal i denna tjänsten och undanber sig direktkontakt med företaget.
